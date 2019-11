Die Antwort: Sie sind Verfechter einer Lebensart, die ich „Clever-Lifestyle“ nennen möchte, wenn Sie erlauben. Denn: Wir Kunden identifizieren uns mit preiswerten Produkten, solange wir sagen können: „Dafür bekomme ich genau das, was zu mir passt. Und mehr brauche ich nicht.“ Man fühlt sich so als Kunde clever. Das kann man sich selber gut verkaufen. Die von Motel One haben offenbar rausgefunden: Die Zimmer müssen nicht groß sein, eine Regendusche empfinden die Leute aber als Lebensqualität.



Die Hotellobbys wirken geleckt aber gemütlich. Jedes Haus lehnt sich im Design an die jeweilige Umgebung an. Die Filiale am Kölner Neumarkt greift die Optik des modernen Richter-Fensters im Dom auf. Die in Hamburg am Michel zitiert in dicken Buchstaben an der Wand Songtexte der Beatles, die in der Stadt ihre Weltkarriere starteten. Gerade noch individuell genug, um dort abends noch einen Drink zu nehmen, ohne dass einem ein Zacken aus der Krone bricht.



Und die Kette setzt auf das „Typisch-Motel-One-Element“. Da ist zum Beispiel die ausgedehnte Gin-Karte. Die Leute von Motel One wirken dadurch wie ein Team von Kennern und Genießern. Und zehn unterschiedliche Flaschen Gin im Regal werden ja nicht schlecht und kosten nicht mehr als zehn der gleichen Marke.