 Werner knallhart: „Mytaxi“ heißt jetzt „Free Now“. Das ist nicht Euer Ernst!

In den 80-ern sagten unsere Nachbarn immer: „Heute Abend kommt Miami Fitsch.“ Fällt mir gerade ein.



Um all dieses Gewiggel zu vermeiden, versuchen Namensfindungs-Agenturen für ihre mächtigen Auftraggeber sich aalglatte Begriffe aus den Rippen zu schnitzen. Und dann kommen dann so nichts sagende Retorten-Marken raus wie:



- „Arcandor“ als neuer Name für die KarstadtQuelle AG - als Anklang an Arkaden und Gold (d´or) gedacht, als Anaconda verlacht.



- „Mondelez“ als neuer Name für Kraft Food, ein Kunstwort aus „Monde“ (Welt) und „Deliz“ (lecker), bei dem die Firma direkt mitliefern musste, wie man den Namen ausspricht.



Und dann diese Autonamen: Macan, Avensis, Auris, Tarraco, Karoq, Amarok, Aygo (eben von Mitsubishis Fehler gelernt).