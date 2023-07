Himmel, funktioniert der Muva schlecht! Und ich gehöre nicht zu denen, die sagen: „Typisch Berlin!“, und damit meinen, dass mal wieder nichts klappt in der Hauptstadt. Immerhin lebe ich ja in Berlin und bin deshalb nicht neidisch auf uns.

In Köln haben sie den Takt der Stadtbahnlinien im Frühjahr gerade radikal verlangsamt. Wegen des hohen Krankenstandes. Da fährt etwa die Stadtbahn-Linie 5 statt alle zehn Minuten nur noch alle zwanzig. Monate lang. Mitten in der Stadt. Mitten am Tag. Berliner nennen das: „ländliche Idylle“.