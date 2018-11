In Deutschland gibt es solche Ridesharing-Services mittlerweile etwa in Hannover. Dort heißt das Angebot Moia und ist von Volkswagen. In Berlin bieten die Verkehrsbetriebe BVG so einen Service gemeinsam mit ViaVan an, der wiederum ein Jointventure der Daimler AG mit dem US-amerikanischen Ride-Pooling-Service-Software-Programmierer Via ist. Der Name des Ganzen in Berlin: BerlKönig. Charmanterweise sind die Autos dort zur Hälfte beklebt wie ein Erlkönig-Auto, also mit einem Tarnmuster, wobei dieses exakt dem wilden Sitzpolstermuster der Berliner U-Bahnen und Bussen entspricht. BerlKönig eben. Und wer über die BVG-App herausfinden will, wie er am schnellsten durch Berlin kommt, der bekommt neben U-Bahn-, Bus- und S-Bahnverbindungen auch den neuen Service angeboten.