Ja, viele Jahrhunderte hinweg ging es nicht anders: Da musste erst die Kellnerin an den Tisch kommen und die Speisekarten verteilen, dann wiederkehren, um die Bestellung aufzunehmen – „wir brauchen noch drei Minuten“ – ein zweites Mal wiederkehren, beim dritten Mal die Getränke, beim vierten Mal das Essen und beim fünften Mal die Rechnung bringen. Das ist viel Rennerei in Zeiten von Personalmangel.



Da versuchen sich mittlerweile erste Restaurants am Vorbild Ostasiens: Bestell digital, bekomme dein Essen serviert und bezahle beim Gehen an der Tür. Die ersten deutschen Restaurants ziehen es aus der Not heraus radikal durch: