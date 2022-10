Jaja. Gäbe es da nicht auch den „Ich will von diesem unverschämt überteuerten Kantinenfutter aber nichts kaufen“-Effekt, der entsteht, wenn man erst auf die in Tafelkreide-Handschriftimitat-Type ausgefüllten Preistabellen oben an der Wand blickt, dann auf die halb ausgekratzten Warmhaltewannen unten vor einem und dann den Ein-Euro-Wertbon in der Manteltasche zerknüllt und denkt: Highway to hell.