Auf der Zwischenebene Richtung Abflug quetschen sich nun noch seitlich weitere eilige Menschen in den Strom der Getriebenen. Hier auf die AHA-Regel „Abstand“ hinzuweisen, wäre so, als würde man im Kino höflich darum bitten, das Saallicht anzulassen.



Am Ende der Fahrt werden oben alle aus der Rolltreppe fleischwolfartig rausgedrückt.



Dann geht die Phase des Eincheckens los. Und die ist ganz schrecklich. Auf den höchstens mittelgroßen Monitoren ergattern die Leute mit halb zusammengekniffenen Augen ihren Check-in-Bereich (während von hinten beständig Menschen-Koffer-Masse aus der Rolltreppe quillt), hasten dann an nicht enden wollenden Menschen-Koffer-Trolley-Schlangen vorbei zu ihrer Schalterreihe, um dann erst ungläubig, schließlich in blanker Urlaubsunlust begreifen zu müssen: Die Schlangen, an denen wir gerade gefühlt minutenlang vorbei gehastet sind, die enden ja an unseren Schaltern! Die sind nur dafür da, dass wir uns hinten anstellen.