Zusammen durchhalten. Den Kontrast zwischen dem aushalten, was aus Liebe zur Idee Eisenbahn möglich wäre, und dem, was Deutschland in seiner Leidenschaftslosigkeit draus gemacht hat. Den immer wieder neuen Kompromiss an Bord zelebrieren. Die Bahn will ja gar nicht perfekt sein – kenne deine Grenzen –, sondern liebenswert pragmatisch. Und da setzt die Bahn nun noch einen drauf. Im Bordbistro.