Denn das kommt wohl so: Lange Zeit war die Deutsche Bahn mit viel zu wenig Zügen ausgestattet, weil die rechtzeitige Bestellung neuer ICEs einst verpennt worden war. In diesen Zeiten fuhr dann zum Beispiel auf der Verbindung Köln-Berlin jahrelang praktisch ausnahmslos der ICE der Baureihe 2. Das ist der, mit dem die Gäste so oft ewig in Hamm rumstehen, weil er dort mit dem Zug aus Düsseldorf gekoppelt werden soll, was allerdings daran scheitert, dass der Zug aus Düsseldorf nicht da ist.