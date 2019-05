Nirgends zeigt sich die Behäbigkeit der Demokratie derzeit so eindrucksvoll wie im Straßenverkehr. Weil sich dort das Leben so schnell ändert, dass der Gesetzgeber vor lauter Diskutieren nicht nachkommt. So war es bis Herbst vorletzten Jahres zwar verboten, am Steuer eines Autos mit dem Handy zu telefonieren, nicht aber, mit einem Tablet im Internet zu surfen. Mobiles Internet und Tablets kamen eben erst nach Inkrafttreten des Telefonverbots auf.