Ja, es gab Zeiten, da war es ganz, ganz schlimm. Zeiten, als etwa O2 noch Viag Interkom hieß. Und ich an der Hotline zu hören bekommen habe: „Ja, wenn Sie den Vertrag in einem unserer Läden abgeschlossen haben, müssen Sie das vor Ort mit denen klären.“



Dann kam die Zeit, in der wir voller Triumph in der Brust rufen konnten: „Seht ihr, ihr Servicewüstenfüchse! Jetzt kommt Amazon und zeigt euch, wie Hotline geht!“ Danach ging es aufwärts.



Doch mittlerweile spüre ich überall ein Abflauen der Hotline-Service-Lust. Ich habe den Eindruck, die Firmen gucken sich ihr katastrophales Angebot bei der Konkurrenz ab. Motto: Wenn die so schlecht sind, sind wir doch mindestens genauso schlecht.



Die Hotline-Frechheiten haben System.