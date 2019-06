Tui Nord kompensiert dann das CO2 aus dem Kerosin, dem Stromverbrauch der Hotels und dem Fuhrpark der Hotels, indem der Reisekonzern in Indien, Thailand und Vietnam in Sonnen-, Wind -, Wasserkraft und Biogas investiert. Am Boden funktioniert CO2-Reduktion eben leichter als in der Luft. In Zusammenarbeit mit dem schweizerischen Unternehmen South Pole, einem großen Organisator von Umweltprojekten für freiwillige CO2-Kompensation mit nach eigenen Angaben über 1000 Kunden in 20 Ländern.



Kompensation heißt: Die jeweilige Investition fördert Umweltprojekte so, dass diese künftig so viel CO2 zusätzlich einsparen helfen, wie man selber durch seine eigene Reise zusätzlich verursacht hat. Plus-minus-null!



Stimmt die Rechnung denn? Der Papst hat die CO2-Kompensation als „Heuchelei“ bezeichnet. Er müsste es eigentlich wissen, denn sein Laden ist ja der Erfinder des Ablasshandels. Aber er hat einen anderen Vergleich gewählt: Wenn wir CO2-Kompensation betrieben, könnten genauso auch Rüstungskonzerne Krankenhäuser für all jene Kinder einrichten, die ihren Bomben zum Opfer fielen.