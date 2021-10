Also Nummern, Farben, Listen, Browser, Streaming-Tasten. Jetzt darf man sich als Mittvierziger auf keinen Fall zurücksehnen in Zeiten, in denen wir zum Umschalten aufstehen und vorlaufen mussten, um am Röhrenkasten Knopf 1, 2 oder 3 zu drücken. Sondern stattdessen müssen wir alle aufstehen und lauthals fordern: Macht den Zugang zu den tollen Angeboten endlich mal so intuitiv logisch, dass man nicht mehr einen halben Tag Urlaub nehmen muss, um herauszuarbeiten, wie man denn nun den hinten in den HDMI-Anschluss gestopften Amazon-Fire-TV-Stick mit der separaten Fernbedienung anschmeißt, um dort dann Apple TV als App zu installieren, oder alternativ Apple TV + als App direkt auf den Fernseher downzuloaden.