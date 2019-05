Der Zugchef von FlixTrain sieht in seiner ausgewaschenen Jeans und mit dem über das grüne Flix-Shirt geworfene etwas zu weite schwarze Sakko auf charmante Art aus wie ein Teenager, der sich am Sonntagmittag schnell etwas überziehen muss, weil der Pfarrer spontan zum Kaffee vorbei kommt. Die weiß-rote Armbinde war ihm ans Handgelenk runtergerutscht, als wollte er sagen: Is halt Vorschrift. Bei der Deutschen Bahn mit Stolz getragen, passt die offizielle Binde irgendwie in der Tat nicht zum Start-up-Flix-Image. Und bei FlixTrain wird eben geduzt. Auf dem WC, auf Schildern im Gang „WC defekt. Sorry, wir arbeiten daran! Nutze solange bitte die Toiletten der anderen Wagen“ und in den Abteilen: