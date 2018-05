Werner knallhart: Von Ikea bis Lorenz-Chips: Wenn Werber rumprollen

„Mit Behaglichkeit ist geiler.“ Hä? Behaglichkeit ist doch nicht geil. Behaglichkeit ist Geborgenheit, Gemütlichkeit, Ruhe, Frieden. All das ist schön. Geil ist etwas, was einen überwältigt, so, dass man sich dazu hinreißen lässt, es mit Kraft zu loben: „Geil!“

Dazu kommt bei diesem Ikea-Spruch dieses Spiel mit der Grammatik. „Mit Behaglichkeit ist geiler“, statt: „Mit Behaglichkeit ist es geiler“. Das klingt umgangssprachlich. Aber es klingt eben auch etwas unüberlegt und schlicht. Wie ein nach zwei, drei Bier rausgeprollter Satz am Grill. Fehlt noch ein „ich schwör“ am Ende.