Kategorie 2: Batterie ist fast alle



Schlimmer als Safes mit komplett leer gesaugten Batterien sind die, bei denen der Strom gerade noch reicht, um die dicken Bolzen aus der Tür genau einmal in den Tresor-Rahmen zu schieben. Dann geht das Ding später nämlich nicht mehr auf. Wenn man dann abends nach dem Absacker an den Laptop oder das Portemonnaie will und dann in kleineren Häusern der Facility Manager zuhause im wohlverdienten Feierabend abhängt, dann gute Nacht…. Also bloß keine wichtigen Medikamente wegschließen.



In Costa Rica hat uns der Hotelchef jüngst kurzerhand den Notschlüssel für den Safe in die Hand gedrückt: „Keine Ahnung, warum das Ding spinnt. Aber nicht, dass der Schlüssel verloren geht. Wenn wir den Safe aufschweißen, verbrennen darin eure Pässe.“ Thrill!