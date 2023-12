Mit der Spülmaschine (Standardgröße!) lief es so: Der Bote hat sie ganz alleine (ganz alleine!) in der Originalverpackung auf seinem Rücken hochgetragen. Bis in den fünften Stock (Berliner Altbau, enges Treppenhaus, natürlich ohne Lift). Ich wusste gar nicht, dass ein menschlicher Körper zu so etwas im Stande ist. Und mein Freund hatte noch nicht einmal einen kleinen Schein fürs Trinkgeld – was einen schon als Außenstehenden schmerzt. Und ihn erst: „Haben Sie Paypal?“

Aber so arbeiten die Leute da. Ein Knochenjob! Dass die nicht erst mit 68 in Rente gehen wollen, ist irgendwie klar.