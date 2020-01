Unterm Strich: Das Blödeste am Online-Handel ist für alle der Zirkus mit der Zustellung.



Was tun?



Lange dachten offenbar alle: Das Beste, was passieren kann, ist eine Expresszustellung. Heute bestellt, morgen da. Ergebnis: heute bestellt, morgen nicht zu Hause, übermorgen keine Zeit, zur Filiale am anderen Ende der Stadt zu fahren, also dann am Samstag, dann aber lange Schlangen, weil alle ihr Zeug abholen.