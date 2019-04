Wir werden bald überhaupt nicht mehr bereit sein, für Fernsehunterhaltung auf die Uhr zu gucken. Sei sie von Werbung unterbrochen oder nicht. Sätze wie „ich muss nach Hause, die Serie Das Parfüm geht gleich los“, werden wir in einigen Jahren nicht mehr hören. Übrigens auch nicht von den Älteren, die sich mit intuitiven oder per Sprachsteuerung wählbaren Mediatheken-Menüs wunderbar zurechtfinden werden.



All dies schreit nach einer deutschen Supermediathek von ARD, ZDF, RTL Gruppe und ProSiebenSat.1. Als Gegenpol zu der amerikanischen Übermacht. Nicht nur aus kulturellen Gründen. Sondern einfach, weil es zu schade wäre, das gute und auch teure deutsche Programm irgendwo auf irgendwelchen kleinen Mediathek-Unterseiten verkümmern zu lassen. Motto: Eigentlich sind wir ja ein Fernsehsender. Wir Konsumenten werden einfach zu sehr von den Amerikanern verwöhnt – und werden zu faul.