Mittlerweile haben die Macks wohl erkannt, was für einen Einfluss ihre sprechenden Puppen auf Kinder haben. Bei all dem kreativen Potenzial, das die Macks schon so häufig unter Beweis gestellt haben, wäre es doch großartig, wenn sich die großen Visionen auch auf die Botschaften zwischen den Zeilen erstrecken könnten. Für ein geeintes Europa mit einer großen Zukunft – in Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und gesundem Klima. Es fühlt sich für mich so an, als hätten die Macks hier einen neuen Weg eingeschlagen. Mal sehen, was sie künftig draus machen.



Lesen Sie auch: Vom Frust, dieser Tage einen Gebrauchtwagen zu kaufen