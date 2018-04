Werner knallhart: Wie lange gibt es noch das gute, alte Fernsehen?

Was ich damit sagen will: Selbst einige Menschen aus der heutigen Senioren-Generation finden Gefallen daran, selber zu entscheiden, wann sie einen Film gucken wollen. Weil es so intuitiv möglich ist. Wer in den Achtzigerjahren in der Lage war, einen Grundig-VHS-Player mit VPS zu programmieren, kann mit der Online-Mediathek im Smart TV umgehen.