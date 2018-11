Die Zuckerindustrie hat keine Lust auf Umsatzeinbußen. Und Zucker ist groß im Rübenparadies Deutschland. Warum also sollte man überzuckerte Limos extra besteuern wie in Großbritannien, wo daraufhin der Zuckeranteil in Limos sofort von der Industrie gesenkt wurde?

In Großbritannien sind in Sprite 3,3 Gramm Zucker in 100 Milliliter enthalten. In Deutschland 9,1 Gramm. Das Dreifache. Nicht weil die Konsumenten hierzulande auf die Straße gehen und schreien: „Wir wollen 9 Prozent! Wir wollen 9 Prozent!“, sondern weil der Politik die Gesundheit von uns Menschen zu egal ist, um sie zu schützen. Lobby sticht Menschlichkeit.