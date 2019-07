Sie merken: Genau genommen habe also nicht ich den Roller abbestellt, sondern der Verkäufer. Aber ich habe nicht neu bestellt. Ha! König Kunde! Und das kam so: Ich rief einen der Gründer von Moovi an. Ergebnis: Großes Sorry! Der Ansturm sei gewaltig. Tausende Roller ließen sich nicht so schnell an die neue Gesetzeslage anpassen. Tausende? Wie viele sie denn schon ausgeliefert hätten? Keinen einzigen. Aha. An der Masse allein kann es also nicht liegen. Neuer Liefertermin von Moovi auf Amazon: 26. August. Mal eben einen Monat später. Meine Eltern hätten den Roller schon zu meiner Geburt bestellen sollen.