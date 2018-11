Unter den Nationen in Westeuropa haben wir Deutschen die geringste Lebenserwartung. Das ist das Ergebnis einer der größten Gesundheitsstudien der Welt. Und das liegt nach Meinung der Experten an unserem lebensfeindlichen Lebensstil.

Warum leben wir Deutschen nur so ungesund? Antwort: Wir sind so frei. Oder ist es etwa schon wieder so weit in Deutschland, dass man sich noch nicht mal mehr Diabetes oder einen Schlaganfall anfuttern darf, einen Lungenkrebs herbeiquarzen, bis zum Herzinfarkt auf dem Sofa rumhängen oder die Leber mit Alkohol zerfleddern, wie man gerade lustig ist?