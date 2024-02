Wettbewerb der Flugzeughersteller Boeings Debakel, Chinas Chance

Um die Bestellungen bei der C919 halbwegs abzuarbeiten, muss Comac um die 150 Flieger im Jahr produzieren. Das Staatsunternehmen will deshalb Milliarden Yuan in den Ausbau der Produktion investieren. Und noch dieses Jahr soll eine Zulassung bei der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) beantragt werden. Bisher ist das Flugzeug nur in China zertifiziert.



Lesen Sie auch: So will Saudi-Arabien zur Supermacht am Himmel werden



Satellitenbilder des Werkes in Shanghai untermauern, dass die Produktion des neuen Modells derzeit eher schleppend läuft. Die meisten Maschinen, die die Produktionshangars südlich des Shanghaier Flughafens verlassen, sind vom Typ ARJ21, einem seit 2015 von Comac in Serie gebautem Regionalflugzeug. Davon hat das Unternehmen inzwischen mindestens 125 Stück ausgeliefert. Ein großes Plus dieser Maschine: Anders als bei der Boeing 737Max sind bisher keine Unfälle verzeichnet.