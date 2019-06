Wettbewerbshüter: Kartellamt bleibt beim Nein zur Übernahme des Grünen Punkts durch Remondis

Noch am Donnerstagvormittag hatte sich Remondis-Chef Herwart Wilms optimistisch gezeigt. In einer Pressemitteilung erklärte er, das Verfahren bekomme durch die gemachten Zusagen „einen entscheidenden neuen Impuls“. Nur wenig später flatterte dann das Schreiben der zuständigen Abteilung des Bundeskartellamts auf seinen Schreibtisch, was in Lünen für schlechte Stimmung gesorgt haben dürfte.