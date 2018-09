Wettbewerbshüter Kartellamt will noch 2018 Ergebnisse zu Vergleichsportalen vorlegen

KölnDas Bundeskartellamt will bald Ergebnisse seiner Untersuchung von Vergleichsportalen im Internet vorlegen. Die Behörde werde voraussichtlich noch 2018 erste Erkenntnisse der im vergangenen Jahr eingeleiteten Analyse präsentieren, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Dienstag beim fvw-Reisekongress in Köln. Die Wettbewerbshüter untersuchen Vergleichsportale im Internet aus den Bereichen Reise, Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Energie.