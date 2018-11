Wetter in Europa zu gut Gewinn von Thomas Cook bricht ein

Das schwache Fernreisegeschäft während des heißen Sommers hat den Gewinn von Thomas Cook im abgelaufenen Geschäftsjahr einbrechen lassen. Zwei Tage vor der regulären Bekanntgabe der Zahlen teilte der Reisekonzern am Dienstag mit, der operative Gewinn werde bei 250 Millionen Pfund (283 Millionen Euro) liegen, fast ein Fünftel unter dem des Vorjahres. Im September erst hatte das Unternehmen das Gewinnziel um 13 Prozent auf 280 Millionen Pfund gesenkt. Viele Kunden in Europa hätten wegen des guten Wetters in Europa keine Fernreisen gebucht, der dadurch steigende Wettbewerb habe dann die Preise noch gedrückt.