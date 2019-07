Windhorst-Einstieg: Milliarden-Club Hertha BSC?

Mit den Millionen von Windhorst wird die Hertha nun zwar bilanziell zunächst deutlich besser dastehen, was Verschuldungsquoten und Eigenkapital betrifft. Doch für den ganz großen Wurf reicht es nicht in einer Liga, in der etwa Volkswagen in den VfL Wolfsburg jährlich 60 bis 70 Millionen einschießt, Bayer seiner Leverkusener Werkself Jahr für Jahr 25 Millionen Euro zur Verfügung stellt, in Hoffenheim ein Milliardär im Zweifel für Verluste gerade steht und in Leipzig Brausemillionen in Hülle und Fülle vorhanden sind - von den finanziellen Möglichkeiten eines FC Bayern oder von Borussia Dortmund ganz zu schweigen.