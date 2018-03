Wintersport: Kalter Winter lässt Alpen-Tourismus glänzen

„Es ist für uns wichtig, dass in den Großstädten Schnee fällt. Das ist ein starker Impuls für Winterferien“, sagte Falkner. Und an Schnee fehlt es nicht, von Hamburg bis München von Genf bis Budapest. In Sölden mit seinem Gletscher und Skigebieten von über 3000 Metern geht die Saison sogar bis Anfang Mai. In Lech laufen die Lifte noch bis 22. April. „Wir werden mit einer guten Auslastung bis Anfang April unterwegs sein“, prognostiziert Fercher.