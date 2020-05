„Wir können nicht noch mehr Schulden machen“ Spaniens Wirtschaft am Abgrund

Endlich hat Luke's Bar in der Altstadt von Málaga nach mehr als zwei Monaten Corona-Zwangspause wieder geöffnet. Am Freitagabend schauen ein paar deutsche Stammgäste vorbei, die in der südspanischen Hafenstadt leben. Von der Terrasse aus sehen sie das Bundesligaspiel Hertha BSC gegen Union Berlin. Phase 1 der staatlich erlassenen Pandemie-Strategie in Spanien macht es möglich. Die Leute dürfen vorerst wieder in den Straßencafés sitzen – nicht überall im Land, aber unter anderem in Andalusien und natürlich mit Abstand.