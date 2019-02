„Wir sind noch nicht am Ziel“ Flixtrain will mehr grüne Züge auf Europas Gleisen

Zusätzlichen Umsatz in Deutschland soll der Flixmobility nicht nur die Schiene bringen. Künftig sollen Fahrgäste in allen Bussen gegen Gebühr Sitzplätze reservieren können - bislang ist das ein Versuch auf ausgewählten Verbindungen. Es soll aber weiterhin in jedem Bus Plätze ohne Reservierung geben. Zusatzerlöse soll es auch bringen, ganze Busse mit Fahrer für Gruppenreisen zu vermieten.



Beim Bus ist Flixbus nach Schwämmleins Angaben inzwischen in einem großen Teil seiner Märkte profitabel. Schwämmlein widersprach einer Untersuchung, der zufolge Fernbusreisen in Deutschland teurer geworden sind. „Faktisch sind die Preise nicht gestiegen.“ Gewachsen sei die Spreizung zwischen den teuersten und den billigsten Fahrkarten.