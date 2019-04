Wirecard-Bilanz Abstreiten, kleinreden und beschönigen ist zu wenig

Wenn am Donnerstag die Bilanz von Wirecard vorgestellt wird, dann wird vermutlich vieles so sein wie immer: Vorstandschef Markus Braun kann verkünden, dass der Umsatz des Zahlungsabwicklers deutlich gestiegen ist und das Ergebnis ebenso. Die Prognosen für die kommenden Monaten werden - ebenfalls wie immer - optimistisch sein. Noch dazu kann Braun einen spektakulären Deal erläutern: Gerade will der Technologie-Investor Softbank bei Wirecard einsteigen. Die Japaner wollen 900 Millionen Euro in eine Wandelanleihe des Zahlungsabwicklers aus Aschheim investieren. Braun wird den versammelten Journalisten und Analysten keinen Grund geben, das operative Geschäft zu kritisieren.