Wirecard-Bilanz Abstreiten, kleinreden und beschönigen ist zu wenig

- Ein Mitarbeiter in Singapur hegte 2018 den Verdacht, dass sich einer seiner Kollegen strafbar gemacht hat und meldete diesen Verdacht der Compliance-Abteilung.

- Die Juristen in Singapur durchsuchten interne Mails und Unterlagen. Sie hielten die Vorwürfe des Whistleblowers für glaubwürdig.

- Die Kanzlei Rajah&Tann wurde mit der Aufklärung des Falls beauftragt. In einem vorläufigen Bericht hielten die Anwälte eine Reihe an Vorgängen fest, die ihnen im Mai 2018 nicht koscher erschienen. Von gefälschten Verträgen und Rechnungen ist dort die Rede. Selbst wenn sich ein Teil der Vorwürfe später auflöste, beziehungsweise sich die Folgen für Wirecard in Grenzen hielten: Zweifelhaft war das Treiben der beschuldigten Wirecard-Mitarbeiters allemal.

- Letztlich wurde der Umsatz für 2017 auch korrigiert. Die Wirecard-Bilanz für 2018 wird überprüft. Die Veröffentlichung wurde verschoben.

- Für die Staatsanwaltschaft Singapur waren die Unterlagen Grund genug, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.