Wirecard-Bilanz Abstreiten, kleinreden und beschönigen ist zu wenig

Ist an dem Artikel wirklich rein gar nichts wahr? Rein gar nichts? Haben die Redakteure der FT den Text also komplett erfunden?



Diese Aussage von Wirecard ist so pauschal, dass sie gar nicht stimmen kann. So schreibt, die FT etwa dass der Börsenwert von Wirecard den der Deutschen Bank übertroffen hatte - was jeder nachrechnen konnte. Was ist daran falsch?



Auch die Absätze zu den Vorkommnissen in Asien können kaum vollständig falsch gewesen sein. So schreibt die FT, dass Compliance-Mitarbeiter die Vorwürfe des Whistleblowers in Asien für glaubwürdig hielten. Das stimmt. Weiter heißt es, dass es eine interne Untersuchung mit dem Codenamen „Project Tiger“ gab. Auch das stimmt. Weiter heißt es: der vorläufige Bericht einer eingeschalteten Kanzlei enthalte eine Vielzahl an Vorwürfen. Auch das stimmt. Möglicherweise hat die FT etwas dick aufgetragen. Möglicherweise sind die Vorgänge in Singapur nicht so relevant, wie es vielleicht zunächst schien. Möglicherweise haben sich mittlerweile einige Vorwürfe des Whistleblowers aufgeklärt oder in Luft aufgelöst - aber durfte man deshalb sagen, dass nichts von dem was die FT schreibt wahr ist?