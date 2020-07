Wirecard Die Moskau-Connections des Jan Marsalek

Doch neben seinen geschäftlichen Aktivitäten führt auch eine andere Verbindung Marsaleks über den Umweg Libyen nach Moskau zum Russen Andrej Tschuprygin. Der 70-jährige Professor der Moskauer Higher School of Economics und Nahost-Experte reagiert mit einem lauten Lachen auf den Namen Marsalek, den er nur bei seinem Vornamen Jan nennt. Die „Financial Times“ hatte Tschuprygin in einem Bericht vor wenigen Wochen als einen Mann mit guten Kontanten zum Geheimdienst GRU bezeichnet. „Das ist alles Blödsinn, in meinem Alter denke ich eher an meinen Garten als an Geheimdienstspiele“, sagt Tschuprygin. Seinen Dienst beim Militär als Arabisch-Übersetzer habe er 1989 quittiert.



Ein typischer Rentner ist der Mann allerdings nicht. Regelmäßig spricht Tschuprygin auf russischen und internationalen Konferenzen, kommentiert Entwicklungen in Syrien und Libyen in der russischen Presse und hält Unterricht an der Uni. „Wie jeder gute Analyst habe ich natürlich auch meine Quellen vor Ort“, sagt er. Marsalek habe ihn selbst per Telefon kontaktiert. „Offenbar hat mich jemand empfohlen, ich bin schließlich eine öffentliche Person und in Expertenkreisen bekannt“, meint der Russe. Die Konsultationen seien für Marsalek kostenlos gewesen.