Wirecard: Erneute Razzia in Aschheim

Seit dem Morgen lässt die Staatsanwaltschaft München im Zuge der Ermittlungen gegen den Zahlungsdienstleister Wirecard insgesamt fünf Gebäude – darunter den Firmensitz in Aschheim, drei Büros in München und zwei weitere in Österreich – durchsuchen. Zwölf Staatsanwälte sowie 33 Polizeibeamte und IT-Fachleute der Polizei München seien vor Ort, in Österreich gäbe es Unterstützung der dortigen Amtskollegen.