Wirecard Hedgefonds machen bis zu 3,3 Milliarden Euro Gewinn

Aktuell notiert der Kurs nur noch bei drei Euro. Laut Ortex sind Großanleger noch in 16,8 Millionen Euro Aktien short. Das New Yorker Analysehaus S3partners hatte per 22. Juni sogar noch 33,6 Millionen Wirecard-Aktien gezählt, die an Shortseller verliehen gewesen seien. Daran gemessen haben die Shortseller seit 18. Juni 3,3 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Gemessen an den niedrigeren Ortex-Zahlen wäre es rund die Hälfte – oder immer noch mehr als 1,6 Milliarden Euro plus, jeweils binnen einer guten Woche.



Im Sommer 2018 steht die Zahlungsplattform Wirecard vor dem Sprung in den Dax. Das grenzt an ein Wunder. Denn mit kaum einem anderen Unternehmen dieser Größe sind so viele Schmuddelgeschichten und dubiose Deals verbunden.