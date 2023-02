Wirecard-Prozess „Am 18. Juni ist dann die Welt untergegangen“

Wie glaubwürdig ist diese Wirecard-Story? Der Vorsitzende Richter Markus Födisch lässt Zweifel anklingen. Warum hat Braun so lange an Marsalek festgehalten, wenn es doch so früh schon Zweifel an dessen Aufklärungswillen gab? Es sei „unverantwortlich gewesen, in die laufende Prüfung hinein“, Marsalek auszuwechseln, sagt Braun. Auch sei es nicht sein Job gewesen, Marsalek aus der Prüfung rauszunehmen. Das wäre rein formal die Aufgabe des Aufsichtsrats als Auftraggeber der Sonderuntersuchung gewesen. Braun leitet aus den Handlungen von damals einen „Konsens“ zu seinem eigenen Vorgehen ab.