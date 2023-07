Wirecard-Prozess Das steht im Marsalek-Brief

Die Existenz des Schreibens wurde sowohl vom Gericht, als auch der Staatsanwaltschaft und Bellenhaus‘ Anwalt Florian Eder bestätigt. Marsaleks Anwalt Frank Eckstein erklärte auf Anfrage der WirtschaftsWoche: „Das in Ihrer Anfrage erwähnte Schreiben stammt von mir und wurde im Auftrag meines Mandanten an das LG München I zum derzeit laufenden Verfahren versandt.“ Zu weiteren Details äußerte er sich nicht. Wohl aber Brauns Anwalt Werning, der beantragte, das Schreiben im Gericht zu verlesen. Über den Antrag hat das Gericht noch nicht entschieden.



Bei der Verlesung des Antrags hat Werning aus dem Marsalek-Schreiben zitiert. Demnach soll sich der Ex-Vorstand in dem Schreiben an das Gericht zu verschiedenen Aspekten geäußert haben.