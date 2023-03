Wirecard-Prozess Hallo, Herr Richter! Diese Fragen sollten Sie Markus Braun stellen

Hintergrund: Die Firma Ocap hatte ihren Sitz in Singapur und war Geschäftspartner von Wirecard. So vermittelten die Münchner angeblich Händler an Ocap, die Zwischenfinanzierungen brauchten. Dabei hatte Ocap mit derlei Geschäft gar keine Erfahrung. Von Wirecards Aufsichtsrat engagierte Sonderprüfer fanden zwischen Herbst 2019 und Frühjahr 2020 auch keine Belege dafür, dass tatsächlich Kunden vermittelt wurden. Der Legende nach pumpte Wirecard viele Millionen Euro in den Ausbau des Geschäfts mit den Zwischenfinanzierungen. So reichte Wirecard etwa einen Kredit über 100 Millionen Euro an Ocap aus. Der Chef der Wirecard-Bank hatte den Kredit zuvor verweigert. Selbst als Braun ihn anwies, stellte er sich quer. Und obwohl Ocap den Kredit später nicht planmäßig bediente, entschieden Braun und die anderen Vorstände Ende März – also kurz vor dem Ende von Wirecard – Ocap noch einmal 100 Millionen zu geben, womit teilweise der erste Kredit bedient wurde. Vor der Kreditvergabe hatte ein Jurist der Kanzlei Noerr gewarnt. Doch Braun ließ sich nicht abhalten.