Wirecard-Prozess Hallo, Herr Richter! Diese Fragen sollten Sie Markus Braun stellen

Zwei Tage lang hat Markus Braun Mitte Februar vor dem Münchner Landgericht seine Wirecard-Story erzählt. Vom Milliardenbetrug in seiner Firma will er nichts mitbekommen haben. Seine umstrittenen Adhoc-Meldungen an den Kapitalmarkt seien aus damaliger Sicht in Ordnung gewesen. Und überhaupt: Sein Vorgehen sei mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat abgestimmt gewesen.



Jetzt ist der Richter mit seinen Fragen dran. Die WirtschaftsWoche hat sich mal ein paar Gedanken gemacht: Diese Fragen würden wir stellen.