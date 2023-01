Wirecard-Prozess „Markus will das so“

Brauns Verteidigung hingegen will vor Gericht beweisen, dass es das Drittpartnergeschäft sehr wohl gegeben hat– und dass eine Bande um Marsalek und Bellenhaus das Geld hinter Brauns Rücken geklaut hat.



„Gab es TPA-Geschäft, das veruntreut wurde?“, fragt Richter Markus Födisch. „Nein“, sagt Bellenhaus. Bellenhaus zufolge hat Braun eine zentrale Rolle im Drittpartnergeschäft gespielt. „Es war immer vollkommen klar, dass Dr. Braun das mitträgt“, sagt Bellenhaus. Braun habe „operative Anweisungen“ gegeben, ab 2016 habe er regelmäßig deshalb mit Braun zu tun gehabt. Er erinnere sich an ein Gespräch, in dem Braun mehr Volumen im TPA-Geschäft gefordert habe. Und „anderes Business“, sprich: mehr Erwachsenen-Unterhaltung. Es ging also um Zahlen, die im Nachhinein auf Brauns Geheiß geändert wurden. Und um Umsätze, die im Nachhinein umcodiert wurden, sagt Bellenhaus.