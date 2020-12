Wirecard-Skandal Umstrittener Apas-Chef Bose freigestellt

Apas-Chef Ralf Bose hatte in der Sitzung des Wirecard-Untersuchungsausschuss im Bundestag ausgesagt, privat mit Aktien des Skandalunternehmens gehandelt zu haben, während die Behörde bereits in dem Fall ermittelte. Die Apas beaufsichtigt Abschlussprüfer in Deutschland.



Mehr zum Thema: „Big Four“ nennt man die führenden Wirtschaftsprüfer – wegen ihrer Macht und ihres politischen Einflusses. Der Wirecard-Skandal erzwingt eine Reform.