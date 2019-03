Wirecard und Financial Times: „Verdachtsberichterstattung erfordert hohe Sorgfaltspflicht“

Die FT scheint das Vorgehen von Wirecard nicht zu beeindrucken. Der FT-Journalist Dan McCrum hat eine ausführlichen Recherche nachgelegt.



Eine Verdachtsberichterstattung ist prinzipiell zulässig. Schließlich ist es eine Kernaufgabe von Medien, über Missstände zu berichten. Wenn also ein Medium tatsächliche Anhaltspunkte für ein schwerwiegendes Fehlverhalten eines Unternehmens hat, besteht grundsätzlich ein öffentliches Interesse an einer Berichterstattung. Allerdings sind an Verdachtsberichterstattungen besonders hohe Sorgfaltspflichten geknüpft, denn sie können für ein Unternehmen, gerade wirtschaftlich, gravierend sein; selbst wenn ein Verdacht im Nachhinein entkräftet werden sollte. Deswegen hat die Rechtsprechung Spielregeln für die Verdachtsberichterstattung entwickelt. Sie sollen das öffentliche Interesse an einer Berichterstattung einerseits und die Folgen einer solchen Berichterstattung für Betroffene anderseits austarieren.