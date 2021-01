Wirecard-Untersuchungsausschuss Der Club der (fast) ahnungslosen Banker

Die BayernLB wollte, schließlich hatte sie sich doch jahrelang darum bemüht. Wirecard sitzt ja nicht in Buxtehude, Bautzen oder Münster, sondern gleich vor Haustüre in Aschheim bei München. Das sei, sagt Risikovorstand Kramer, damals eine hochinteressante Adresse gewesen, ein „Wachstumsmarkt“. „Brauche ich nicht erklären“, sagt er. Oder?



Das Zitat ist wohl ein Teil der Erklärung dafür, warum die allermeisten Wirecard solange die Treue gehalten haben – und der Betrug so spät aufgefallen ist. Der Zahlungsdienstleister war der lang ersehnte Tech-Konzern, von denen es in Deutschland so wenige gab und gibt. Er zog sie alle in ihren Bann. Also leiht die BayernLB dem Konzern knapp 50 Millionen Euro als Teil des Konsortiums, eine vergleichsweise kleine Summe für einen solch großen Konzern wie Wirecard. Aber man stand ja erst am Anfang der Kundenbeziehung.