Wirecard, Vapiano, Esprit, Galeria Karstadt Kaufhof Das waren die spektakulärsten Insolvenzen des Jahres 2020

Auch der drastische Einbruch des Luftverkehrs hinterließ Spuren in der Insolvenzstatistik. Der Bodendienstleister Wisag Ground Service Tegel (WGST), der am Berliner Flughafen Tegel aktiv war, suchte Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Der Dienstleister Arwe Group aus München, der unter anderem an Flughäfen für Autovermieter tätig ist, steuerte ebenfalls durch ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Während die Lufthansa und die großen Touristiker wie TUI mit staatlichen Milliardenhilfen am Leben erhalten wurden, flogen die Luftfahrtgesellschaft Walter und die Fluglinie Sundair ins Verfahren. Mit ähnlichem Gegenwind hatten Werften und Reedereien zu kämpfen. So versuchte sich Investor Lars Windhorst zum zweiten Mal als Retter der Flensburger Werft FSG. Bei der Zeamarine-Reederei zog derweil der Bremer Bau- und Immobilienunternehmer Kurt Zech die Reißleine.