Wirtschaftsforschung „Die Unternehmen sind umfragemüde“

Und was unternimmt das ifo Institut, um neue Teilnehmer zu akquirieren?

Wir haben grundsätzlich zwei Kanäle für Neuwerbungen. Wir schreiben potenzielle Teilnehmer direkt an und fragen, ob sie regelmäßig mitmachen wollen. Die Kontaktdaten kommen aus Adressdatenbanken. Diese Vorgehensweise ist aber mit sehr großen Streuverlusten verbunden. Wir arbeiten daher zudem stärker mit Wirtschaftsverbänden zusammen, etwa dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Diese motivieren ihre Mitglieder, bei uns teilzunehmen. Dafür können die Verbände unsere detaillierten Ergebnisse für eigene Analysen nutzen. Sie haben deshalb ein Eigeninteresse, dass möglichst viele Unternehmen teilnehmen. Generell ist es wichtig, den richtigen Ansprechpartner zu finden, der die Entscheidung treffen kann, ob ein Betrieb an der ifo-Umfrage teilnimmt. Oft landen viele Anfragen einfach im „Nichts“. Und manchmal bleibt der Rücklauf aus Unternehmen schlicht deshalb aus, weil der Bearbeiter des Fragebogens die Abteilung oder das Unternehmen gewechselt hat.

Gibt es eine Vergütung oder besondere „Incentives“ für Teilnehmer der ifo-Umfragen?

Es gibt keine finanziellen Anreize für die Unternehmen. Unternehmen, die regelmäßig teilnehmen, haben jedoch zu einem geschützten Bereich Zugang. Dort erhalten sie detaillierte Ergebnisse zu ihrem Wirtschaftsbereich. Diese sind ansonsten auf der ifo-Webseite nicht frei zugänglich. So können die Unternehmen sich selber „benchmarken“, die Entwicklung ihrer Branche beobachten und Informationen über ihre Zuliefer- und Abnehmerbranchen erhalten. Im Moment arbeiten wir daran, dass sich die Unternehmen Ergebnisse individuell zusammenstellen können.