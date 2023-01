Wirtschaftsprüfer: Der Adler-Eklat ist erst der Anfang

Das Match zwischen Adler und KPMG zieht zu Recht die Aufmerksamkeit von Anlegern und Kapitalmarktexperten auf sich, ist aber eigentlich nicht mehr als ein Vorspiel für ein viel größeres Ereignis: Die Abschlussprüfer lassen sich von den prüfenden Unternehmen nicht mehr alles gefallen. Seit herauskam, dass mit Wirecard ein Milliardenkonzern vor den Augen seiner Wirtschaftsprüfer jahrelang Bilanzen manipuliert hatte und das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) erlassen wurde, sind die Abschlussprüfer bekanntermaßen stärker in den Fokus gerückt: Die Anforderungen an ihre Pflichten wurden erhöht und ihre Haftungsregeln verschärft.



Nun zeigt sich das Erwartbare: Der erhöhte Druck auf die Prüfer wirkt sich auch auf die Unternehmen aus. Prüfer fordern mehr Dokumente und wollen diese eingehender prüfen. Das Verlangen nach ausreichend geeigneten Prüfungsnachweisen wird unerbittlicher werden. Die Prüfer geben „weniger Pardon“ als vor Wirecard und werden öfters ihre Prüfungshandlungen ausweiten. Das beschwört natürlich Konflikte bei der Abschlussprüfung herauf, die früher vielleicht noch mit „prüferischer Nachsicht“ zugunsten der Geprüften lösbar waren.