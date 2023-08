Wirtschaftsprüfer der Varengold Bank PwC gerät ins Visier der Aufsicht – wegen einer Bank mit Iran-Connections

Die Hamburger Varengold Bank zählt zu den deutschen Geldhäusern, die allenfalls Eingeweihten ein Begriff sind. Dafür spricht schon die Bilanz des Instituts: Sie umfasste zuletzt 1,8 Milliarden Euro, ein überschaubarer Wert für eine Bank. Ebenso übersichtlich fielen in vielen Jahren auch die Einnahmen des Instituts aus, die oft im niedrigen zweistelligen Millionenbereich verharrten. Der Branchendienst Finanz-Szene attestierte dem Geldhaus folglich, in puncto Erträge lange Zeit „das unauffällige Dasein einer kleinen Nischenbank“ geführt zu haben. Und doch könnte nun ausgerechnet dieses Geldhaus einen deutlich größeren Spieler in Bedrängnis bringen: den Wirtschaftsprüfer- und Beraterkonzern PwC, der allein in Deutschland mehr als 10.000 Mitarbeiter beschäftigt.